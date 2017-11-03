Bugün sis, yarın yağmur
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, bölgemizle ilgili 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.
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Bugün özellikle sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Yarın ve pazar günü yağmur var. Yeni haftanın ilk iki gününde hava bulutlu olacak.
SICAKLIK NORMAL
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde bekleniyor. 5 gün boyunca gündüz sıcaklıkları 15-18 derece, gece sıcaklıkları 5-9 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar bugün batıdan, diğer günler kuzeyden esecek.
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Etiketler : Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, sis, yağmur, sis
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