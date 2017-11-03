Bugün sis, yarın yağmur 

Bugün özellikle sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Yarın ve pazar günü yağmur var. Yeni haftanın ilk iki gününde hava bulutlu olacak.

SICAKLIK NORMAL

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde bekleniyor. 5 gün boyunca gündüz sıcaklıkları 15-18 derece, gece sıcaklıkları 5-9 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar bugün batıdan, diğer günler kuzeyden esecek.