Bugün son! Vergi Borcu yapılandırması internetten nasıl yapılır?

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresi bugün bitiyor.

27 Mayıs'ta yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırılması internettende başvurulabiliyor. Peki İnternetten başvuru yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresinin bugün (30 Haziran) bittiğini belirterek, "Son 2 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak." dedi.

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

- Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

- Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi,

- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM uygulanması,

- Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Başvuruların;

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

- Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla

30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İNTERNETTEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vatandaşların kamuya olan borcu için düzenlenen vergi borcu yapılandırmasında, vatandaşların borçları azalacak ve borçlar taksitler halinde ödenebilecek. 27 Mayıs'da yayımlanarak yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırması başvurusu 30 Haziran bugün sona erecek.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, müracaat süresi uzatılmayacak.

Başvurular, bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu süre de kesinlikle uzatılmayacak.

VERGİ DAİRELERİ GECE SAAT 24.00'E KADAR AÇIK OLACAK

Araya giren bayram tatili ve haftasonu nedeniyle kapalı olan vergi daireleri, bu gece saat 24.00'e kadar açık olacak.

Maliye Bakanlığı'nca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanunla ilgili vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı. Gece yarısına kadar açık kalacak vergi dairelerin yoğunluk olmadığı gözlendi. Kırklareli'de 2 vezne ile oluşturulan 6 ayrı masada mükelleflere hizmet sunuluyor. Kırklareli'nde gece mesaisinin başladıktan sonra 1, Tekirdağ'da ise 2 mükellefin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Vergi borcu yapılanması 30 Haziran'da sona erecek. Vergi dairelerinde son gün yoğunluk olması bekleniyor.