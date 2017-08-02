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Bugünkü rakip Bucaspor

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Bugünkü rakip Bucaspor
Kocaelispor Bolu’daki ilk etap kampında ikinci hazırlık maçını bugün 2.Lig’den Bucaspor ile oynayacak. Bolu Termal Otel sahasındaki maç saat 18.00’de başlayacak.

TERMAL OTEL’DE SAAT 18.00’DE

Kocaelispor, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçını bugün 2.Lig ekiplerinden Bucaspor ile oynayacak. Bolu Termal Otel sahasındaki maçın başlama saati 18.00 olarak belirlendi. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik patronu Ümit Metin Yıldız’ın ilk maçta olduğu gibi kadrodaki futbolcuların önemli bir bölümüne şans vermesi bekleniyor. Temsilcimiz ilk hazırlık maçında 2.Lig ekibi Menemen Belediyespor’a 3-0 kaybederken, fazla varlık gösterememişti. Bugünkü sınavda takımın ve özellikle gençlerin göstereceği performans merak ediliyor.

CUMA DÖNÜYORLAR; İKİ GÜN İZİN

Bucaspor da Menemen Belediyespor gibi Kocaeli Birlikspor’un grubunda yer alıyor. İzmir ekibi geçen sezon son anda ligde kalmıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz bugünkü maçla birlikte Bolu’daki ilk etap kampını noktalayacak. Cuma sabah İzmit’e dönecek olan temsilcimiz hafta sonunu izinli geçirdikten sonra pazartesi günü İzmit’te çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Salı sabahı yeniden Bolu’ya dönecek ve aynı otelde konaklayacak olan Kocaelispor 9 Ağustos Çarşamba ve 11 Ağustos Cuma günleri iki hazırlık maçına daha çıkacak.

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