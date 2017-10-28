BUKA, forma kol reklam sponsoru oldu
Mobesko’da hizmet veren ve Haşmet Uçar’ın yetkili bayi olduğu BUKA, sezon sonuna kadar Kocaelispor’un kol reklam sponsoru oldu. Anlaşma dün imzalandı.
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Kocaelispor yönetimi konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
“İçinde yaşayan her odanın, fonksiyonel, modüler ve güzel bir tasarıma sahip mobilyalarla döşendiği bir dünya hayaliyle her bütçeye ve her odaya uygun, şaşırtıcı derecede değişebilen ve rahatlığı ön planda tutan, göz alıcı, kışça “Bi” değişik mobilya üreten BUKA’ya ve bu sponsorluk anlaşmasının mimarı olan BUKA ve Yatsan Mobesko Bayisi taraftarımız Haşmet Uçar’a saygılarımızda teşekkür eder, her iki kurum için hayırlı olmasını dileriz”
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Etiketler : BUKA, Kocaelispor
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