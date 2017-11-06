Bülent Ecevit anıldı

DSP Kocaeli İl Başkanlığında düzenlenen programa İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve partililer katıldı.

KARİZMATİK LİDER

Dedeoğlu şunları söyledi: “12 Eylül sonrasında diğer liderlerin yaptığı gibi eski partisi, eski kadrosu ve eski ideolojisi ile yola devam etmemiştir. CHP'den ayrılan CHP'deki kadrolarla yollarını ayıran Ecevit'in yeni bir parti ve yeni bir kadro ile sıfırdan başlayarak yeniden başbakan olmuştur. CHP'nin klasik ideolojisini terk eden Ecevit DSP’nin özünü oluşturan yeni politikalara imza atarak ve bunlara ulusalcı sol adını vererek 1980 öncesi CHP'de gerçekleştiremediklerini yeni partisinde yaşama geçirmiştir. Tek başına kaldığı günlerde bile Türkiye'nin sorunları ile ilgili analizleri dış politikalardaki önerileri soğuk savaş sonrası öngörüleri ile ve yeni politikalar üretmedeki verimliliği ile Ecevit uzun siyasi yaşamında hep karizmatik lider olmuştur.

GÖSTERİŞTEN UZAK

Bazı gününüz siyasilerinin çok yabancı olduğu nezaketi Türk siyasi hayatına sokan bunu yaparken de oldukça mütevazi yaşayan gösterişten uzak duran bir lider olmuştur. Liderimiz Bülent Ecevit’in ölümünün 11. Yıl dönümü olan bu günde kendisini rahmetle ve minnetle anıyor, ilkelerine bağlı kalarak siyasi hayatımıza devam edeceğimizi belirtiyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN

