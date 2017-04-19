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Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

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Bülent Kayabaş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından 72 yaşındaki Bülent Kayabaş yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser ile mücadele eden usta oyuncu Bülent Kayabaş'tan acı haber geldi. Usta oyuncu bu sabah tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.


2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010 yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.

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