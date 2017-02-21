Bülent Ortaçgil, bu akşam SDKM’de

Bütün söz ve besteleri kendisine ait olan “Sen” isimli son albümünü çıkartan sanatçı, yedi yıl aradan sonra çıkarttığı bu yeni albümü ile yine çok iddialı.
Bülent Ortaçgil konserinin biletleri tam 56 TL, öğrenci 46 TL’den satılıyor.
Bütün söz ve besteleri kendisine ait olan “Sen” isimli son albümünü çıkartan sanatçı, yedi yıl aradan sonra çıkarttığı bu yeni albümü ile yine çok iddialı.
Bülent Ortaçgil konserinin biletleri tam 56 TL, öğrenci 46 TL’den satılıyor.
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