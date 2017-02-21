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Bülent Ortaçgil, bu akşam SDKM’de

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Bülent Ortaçgil, bu akşam SDKM’de
Türkiye’de “Modern Şehir Müziği”nin en önemli ismi olarak bilinen başarılı sanatçı Bülent Ortaçgil, bu akşam saat 20.00’de SDKM’de sevenleri ile buluşuyor.

Bütün söz ve besteleri kendisine ait olan “Sen” isimli son albümünü çıkartan sanatçı, yedi yıl aradan sonra çıkarttığı bu yeni albümü ile yine çok iddialı.

Bülent Ortaçgil konserinin biletleri tam 56 TL, öğrenci 46 TL’den satılıyor.

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