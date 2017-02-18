Bulgaristan göçmenlerine çağrı: 28 Şubat'a kadar...

BALTÜRK Genel Başkanı Çolakoğlu, Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 28 Şubat'a kadar "beyanname doldurun" çağrısında bulundu

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken seçimde Türkiye'de açılacak sandıklarda daha hızlı oy kullanılabilmesi için, Bulgaristan göçmenlerinin beyanname doldurmalarının önemli olduğunu belirtti.

Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını ve seçim tarihinin 26 Mart Pazar günü olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bulgaristan'daki her seçimin Türkiye'deki göçmenler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, burada verilecek oyların oradaki Türklere de destek anlamına geldiğini aktardı.

Bulgaristan göçmeni Türklerin yasalar önünde diğer Bulgaristan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip fakat pratikte aksamaların olduğunu bildiren Çolakoğlu, son cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye'de açılan sandık sayısının 136'dan 35'e düşürüldüğünü, bunun insanların demokratik haklarını kullanmalarının önüne set çekilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Çolakoğlu, cumhurbaşkanı seçiminde bazı yerlerde birçok kişinin sıra gelmemesinden dolayı oy kullanamadığını anımsattı.

"Sandık sayısı az olduğu için beyanname vermek çok önemli"

Bulgaristan göçmenlerinin sandığa gitme eğiliminin milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimine göre yüzde 40-50 daha fazla olduğunu aktaran Çolakoğlu, "Kasım ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye'deki 35 sandıkta 39 bin oy kullanıldı. Şimdi bu 39 bin oyun en az yüzde 40 artacağını düşünsek 60 bine yakın oy ediyor. 60 bin kişinin de 35 sandıkta fiili olarak oy kullanma imkanı yok, fiziken mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çolakoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı vatandaşların oy kullanamadığını, bu seçimde de aynı kişilerin oy kullanamaması durumunda isimlerinin seçim listelerinden düşeceğini ve tekrar oy kullanabilmek için bir sürü prosedürün karşısına çıkacağını söyledi.

"Sandık sayısı az olduğu için beyanname vermek çok önemli çünkü ne kadar çok beyanname verilirse ve Türkiye'de açılacak sandıkların önünde hazır listeler olursa, sandık heyetine verilen dilekçelerin doldurulma ihtiyacı olmayacağından daha hızlı oy kullanılacak ve sandık başına düşen oy sayısını arttırma imkanı ortaya çıkacak." diyen Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir ilde sandık açılması için 100'ün üzerinde dilekçe verilmesi gerekiyor. Bu dilekçe iki şekilde veriliyor. Posta yoluyla ilgili bölgeye en yakın Bulgaristan Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna bu dilekçeyi vermeleri gerekiyor ya da Bulgaristan seçim kurulunun web sayfasında açılmış bir form var, burada kimlik bilgilerini girerek ismini oraya kaydediyor. Bizler özellikle vatandaşlarımızın bu kayıtları yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Ayrıca, kayıt girmekte zorlananlar için tüm derneklerimiz yardımcı oluyor. Buraya dilekçe veren arkadaşlarımız sandığa gittiklerinde sandık listesinde isimlerini görecek ve daha kolay oy kullanacak. Dilekçe vermeyenler de oy kullanabilir ancak o zaman sandık heyetine tekrar bir dilekçe doldurup, sandık heyetinin önünde de bunu imzalamak durumunda oluyorlar. Bu da kısıtlı sandıklarda oy kullanırken zaman kaybına yol açıyor."

Çolakoğlu, beyannamelerin 28 Şubat'a kadar doldurulması gerektiği bilgisini vererek, seçmenlerden bu konuya önem vermelerini ve gayret göstermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.