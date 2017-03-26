Bulgaristan vatandaşları sandık başında

Kocaeli'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerindeki parlamento seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bulgaristan göçmenleri için İzmit ve Gebze'de birer sandık kuruldu. Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, saat 07.00'de açılan 2 sandıkta Bulgaristan'dan gelen görevliler nezaretinde oy kullanmaya başladı.

Çifte vatandaşlar, erken saatlerde oy kullanacakları okullara geldi.

Bu arada okullarda, Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunca, parlamento seçimlerinde AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesi ile sandık kurulu önünde dilekçe yazma mecburiyeti getirilmesi nedeniyle kuyruklar oluştu.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

- "İnsanlar demokratik haklarını kullanamıyorlar"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu yaptığı açıklamada, bu seçimlerin öncekilere göre farklı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sandık sayısının daha önce 35'le sınırlandırıldığını hatırlatan Çolakoğlu, "Seçimlere 2 gün kala Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu'nun bir kararı ortaya çıktı. Eskiden seçimlerden önceden beyanname göndermeyenler o dilekçeyi evlerinde doldurarak hazır bir şekilde sandık heyetinin önüne getiriyor ve sandık heyetinin önünde imza atarak oylarını kullanabiliyorlardı. Şu andaki yeni uygulamada bunu yapamıyorlar." diye konuştu.

Çolakoğlu, uygulama nedeniyle sandık önünde kuyruk oluştuğunu dile getirerek, "Oy kullanmak isteyen bu kalabalık ne zaman erir hiçbir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı.

Seçmenin oy kullanma hakkını kullanması açısından engel oluşturan sandık kısıtlamasının yanına şimdi de böyle bir uygulama eklendiğini vurgulayan Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli'de en az bin 800 oy kullanılması bekleniyordu. Kocaeli'nin komşu illerinden Sakarya ile Bilecik'te de sandık yok. Bu şehirlerden de gelenler oluyor. Akşama kadar nasıl oy kullanacak bu seçmenler şüpheli. Şu anki uygulamaya bakılırsa belki de kuyruk okulun dışına da taşacak. Bu 250 bin kişinin daha da az oy kullanması ve Bulgaristan seçmenleri arasında ayrım yapıldığı anlamına geliyor. Demokratik bir tavır değil. İnsanlar demokratik haklarını kullanamıyorlar."