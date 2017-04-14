Kariyer Günü etkinliği kapsamında Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Belediye başkanı modacı gibidir.

Nasıl bir modacı insanı giydirirken özen gösteriyorsa, belediye başkanının da yapacağı projelerle birlikte şehri nakış nakış işlemesi lazım” dedi.

Yenikent Anadolu Lisesi’nde öğrencilere belediyecilikle ilgili bilgiler veren Başkan Bulut, “Hem sizlerle tanışmak hem de sizlerin belediyecilikle ilgili görüşlerinizi almak için böyle programlar düzenleniyor. Sizin düşünceniz bizler için önemli. Bu yüzden programa seve seve geldik.Siz gençlerimiz yarının belediye başkanları, milletvekillerisiniz” dedi. Bulut, Derince’nin altyapı sorununun çözümleneceğini vurguladı, öğrencilere Derince için yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak yeni projelerden söz etti.