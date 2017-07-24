Bulut, Camiler ve Kur’an Kursları Federasyonunu ağırladı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Camileri ve Kur’an Kursları Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir, Kullar Camii Dernek Başkanı Mehmet Yirmibeş, Sarımeşe Cami Derneği Başkanı Recep Yedekçi, Cuhane Dernek Camii Başkanı Mehmet Tunca, Bahçecik Camii Dernek Başkanı Ramazan Coşan, İmam-ı Rabbani Camii Dernek Başkanı Mustafa Ömeroğlu, Solaklar Camii Dernek Başkanı Erkan Kardeş’in yer aldığı heyeti ağırladı.

Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Meclis Üyesi Fatih Ekinci ile Basın Danışmanı Süleyman Durak da yer aldı. Federasyon Başkanı Özdemir, Başkan Bulut ile abi- kardeş dostluklarının bulunduğunu ifade ederek, dostluğun önemine vurgu yapan özlü sözlerin yer aldığı tablo hediye etti.