Bulut: “Ekonomik istikrar devam etmeli”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, referandum sonuçlarını değerlendirirken, ‘Ekonomik istikrar devam etmeli.

Büyüme ve istihdamın artması, yeni yatırımlar için hızlı kararlar alınmalı. Referandumda %86 katılımla demokrasiye sahip çıkan milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin referandum gündemini geride bırakarak hızla ekonomik gündeminin öncelikleri üzerine yoğunlaşması gerektiğinin vurgulayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, şöyle devam etti:

“İş dünyası temsilcileri olarak, sonuçların bekletilen iç ve dış yatırım kararları üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz. İçerde ve dışarıda ülkemize ve ekonomimize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algının değişip, büyüme yönünde yukarılara çıkmasını arzuluyoruz. Ülkemizin gelişip büyümesi, istihdamın artırılması için reform süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Ülkesiyle milletiyle herkesin ortak bir vizyon ve hedef etrafında birleşerek Türkiye’yi daha ileriye taşımanın çabası içinde olmalıyız”