  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 10 °C

Bulut: “Gençlerimiz ve geleceğimiz için varız”

»
Bulut: “Gençlerimiz ve geleceğimiz için varız”
AK Parti Kadın Kolları’nın haftalık toplantısını ziyaret eden Başkan Bulut, burada hem teşkilat mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı hem de projelere vurgu yaptı.

 

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti Kadın Kolları’nın haftalık olağan toplantısını ziyaret etti. AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Akarsu ve parti yönetiminin de hazır bulunduğu toplantı öncesi Başkan Bulut, tüm hanımlara çiçek takdim ederek Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, tebriklerini iletti. Bir süre toplantıda bulunarak projelere vurgu yapan Başkan Bulut, AK Parti Kadın Kolları yöneticilerinin yönelttiği soruları da yanıtladı. Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe ile Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Bulut, “Halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe ile Kapalı Yüzme Havuzumuzu yaz döneminde hizmete sunmayı planlıyoruz. Ülkemizin teminatı olan gençlerimiz ve geleceğimiz için çalışıyoruz” dedi.

Bayanlardan kendilerine en çok talebin kültür merkezi yapılmasına yönelik geldiğini de sözlerine ekleyen Bulut, “Şu anda kamulaştırma çalışmalarını yaptığımız kültür merkezi projemiz sadece ilçemizin değil aynı zamanda kentimizin de en önemli merkezlerinden biri olacak. Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi adını vereceğimiz projemiz inanıyorum ki özellikle siz hanım kardeşlerimizin memnuniyetini kazanacak. İlk dört katını 360 araç kapasiteli otopark olarak yapacağımız Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi, bu özelliğiyle trafik sorununa da katkı sunacak. Görsel mimarisi ile de farklılık oluşturacak olan projemizin konferans salonunu 1071 kişi kapasiteli yapacağız. Malazgirt Zaferi’ne atıfta bulunulan salona adını verecek olan “1071 Konferans Salonu” aynı zamanda Kocaeli’nin en büyük salonu olma özelliğine sahip olacak” dedi.

Bu haber toplam 12 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bavuluna bunu koyan yandı11 Mart 2017 Cumartesi 11:05
  • Eğitim Bir Sen, Çakır’ı ağırladı11 Mart 2017 Cumartesi 10:44
  • Kaymakam Narinoğlu'ndan hastane ziyareti11 Mart 2017 Cumartesi 10:35
  • İMO’nun kadın üyeleri 8 Mart kahvaltısı yaptı11 Mart 2017 Cumartesi 10:00
  • Bu ilçeye 12 araçlık filo11 Mart 2017 Cumartesi 09:54
  • Kocaeli'de bir okula daha beyaz bayrak11 Mart 2017 Cumartesi 09:45
  • Baran'dan açılış bayramına davet11 Mart 2017 Cumartesi 09:36
  • Körfez çiçek açacak11 Mart 2017 Cumartesi 08:40
  • Başkan Ayaz, Batı Trakyalılar'ı ziyaret etti10 Mart 2017 Cuma 22:47
  • ‘Başiskele, meydanın yıldızı olacak’10 Mart 2017 Cuma 22:31
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti