Bulut: Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz

AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıya katılan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, yapılan projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Bulut’un yanı sıra İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Meclis Üyeleri Nurhan Baytak, Fatma Akarsu, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları da katıldı. Toplantıda ilçede devam eden yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Bulut, “Bugüne kadar vaat ettiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Sizlerin de desteğiyle Derince’mizi cazibe merkezi haline getiriyoruz” dedi.

MARKA KENT OLDUK

Derince’yi her alanda marka bir kent haline getirdiklerini belirten Başkan Bulut, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın yararlanacağı Kapalı Yüzme Havuzu’nun hizmete girmesiyle Derince’miz sporun merkezi olacak. Buradan halkımızın yararlanması için aylık, 6 aylık ve yıllık farklı ücret tarifeleri oluşturuluyor. Biz de Derince Belediyesi olarak öğrencileri spora teşvik edecek çeşitli kampanyalar yapacağız. Ayrıca, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli bireylerimiz için özel uygulamalarımız olacak” dedi.

Sportif alanda çalışmaların Kapalı Yüzme Havuzu ile sınırlı olmadığını belirten Başkan Bulut, “İshakçılar’a inşa ettiğimiz Er Meydanı, ata sporumuz için benzersiz bir tesis olma özelliği taşıyacak. Türkiye’de yağlı güreş camiasında herkesin gözü şu an İshakçılar’da açacağımız bu Er Meydanı’nda. Hem görünümü hem de yapısal özellikleriyle güreş sporu alanında örnek olacak projemizi 2018 yılı itibariyle hizmete açmış olacağız” dedi. İshakçılar’da yapımı tamamlanan Spor Tesisleri’nin de bölge için çok önemli olduğunu belirten Başkan Bulut, Yenikent’te yapımında artık sona gelinen Sporcu Fabrikası’nın da yakın zamanda hizmete açılacağını müjdeledi.

YELKEN DEĞER KAZANDIRDI

Yapımı artık büyük ölçüde tamamlanan ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştiği Yelken Kültür Merkezi Kafe ve Restaurant’ın ilçeye değer kazandırdığını belirten Başkan Bulut, “Bu projemiz Harikalar Sahili ile bütünleşen görünümüyle ilçemize artı değer kazandırdı. Yelken Kültür Merkezi, inanıyorum ki sadece kentimizin değil bölgenin de en gözde merkezleri arasında yer alacak.” dedi. Yine sahil şeridinde yer alan Dumlupınar’a spor ve rekreasyon alanı kazandıracaklarını belirten Başkan Bulut, “Bölgede yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinde yapmayı planladığımız projemizde çalışmalara başladık. Derinceliler böylece yeni bir dinlence merkezi daha kazanmış olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil alanları ile Dumlupınar Mahallesi yepyeni bir yaşam alanına sahip olacak” dedi.

Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan alana inşa edilen 1071 Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi’ne de vurgu yapan Başkan Bulut, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Derince’nin kent genelinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeni merkezi olacağını söyledi.