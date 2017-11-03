Bulut: “Şirket kuruluşundaki artış canlanmanın göstergesi”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, geçen yılın Eylül ayına göre Türkiye genelinde açılan şirket sayısında yüzde 36,34, Kocaeli’de ise yüzde 84’lük büyük bir artış olduğunu ifade ederek, “Şirket kuruluş oranlarındaki artış canlanmanın göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2017 yılı eylül ayı şirket açılış- kapanış verilerini, ilimizdeki memnuniyet verici tabloyla birlikte değerlendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2017 yılı eylül ayı verilerine göre; açılan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %36,34 artış yaşandığını ifade eden Başkan Bulut, kapanan şirket sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre % 6,25 oranında artarken, bir önceki aya göre % 27,42 oranında azaldığını söyledi. 2017 yılının ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısının, 2016 yılının aynı dönemine göre %10,58 arttığını vurgulayan Başkan Bulut, Kocaeli Ticaret Odası’nın verilerini de değerlendirdi.

‘YÜZDE 84’LÜK YÜKSEK ARTIŞ’

Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası verilerine göre; geçtiğimiz eylül ayında açılan şirket sayısı 67 iken 2017 Eylül ayında %84 oranında artışla 122 şirket açılışı yapıldığı görüldü. 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %19 oranında artış gösterdi. Kocaeli’de 2017 yılında 2016 yılına oranla kurulan şirket sayılarındaki %84’lük yüksek artış, ciddi bir canlanmanın göstergesidir. Ekonomik veriler incelendiğinde ekonominin net bir biçimde büyüdüğü görülürken, şirket sayılarındaki artış da bu büyümeyi destekler niteliktedir. Türkiye genelinde geçtiğimiz aya oranla kurulan şirket sayısında azalma görülmesine rağmen Kocaeli Ticaret Odası aracılığı ile kurulan şirketlerde %19’luk artış yaşanmıştır. Birbiri ardına açılan şirketler Kocaeli özel sektörünün azmini ve dinamizmini de ortaya koymaktadır.”