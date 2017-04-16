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Bulut:"Çıkacak karar başımızın tacı"

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Bulut:"Çıkacak karar başımızın tacı"
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, anayasa değişikliği için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada artık söz ve kararın millete ait olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği referandumuna yurt genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Derince’de de yoğun bir katılımın olduğu halk oylaması sürecinde Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu kullandı.

REFERADUM GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİK

19 Mayıs Anadolu Lisesi'ndeki 1078 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Bulut, “Milletimiz, devletimiz, vatanımız ve bayrağımız için oyumuzu kullandık” dedi. Referandumun milletimizin geleceği için çok önemli bir eşik olduğunu belirten Başkan Bulut “Artık söz de karar da milletimizin. Biz milletimizin sağduyusuna her zaman inandık. Bugünkü referandumdan çıkacak karar da başımızın tacı olacak. ” dedi.
 

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