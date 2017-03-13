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Bunama 20 yıl önceden nasıl anlaşılır?

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Bunama 20 yıl önceden nasıl anlaşılır?
Orta yaşlarda yaşanan baş dönmeleri bunama riskini yüzde 40 arttırıyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre orta yaşlarda yaşanan baş dönmeleri bunamanın bir işareti olabilir. Eğer ayağa kalktığınızda baş dönmesi yaşıyorsanız bu tansiyonunuzun düştüğünün bir belirtisi olabilir. Ayrıca, bilim insanları bu ani tansiyon düşmelerinin beyninizde kalıcı hasarlar da bırakabileceğini söylüyorlar.

Oregon'da Amerikan Kalp Sağlığı Birliği tarafından, 11,503 orta yaş grubundan (45 ila 64 yaş) insan arasında yapılan bir araştırmanın gösterdiğine göre tansiyon düşüklüğü yaşayan insanların ileriki yaşamlarında bunama görülme olasılığı çok daha yüksek görüldü. Araştırmaya katılan her katılımcı 20 dakika boyunca yatar pozisyonda kalmaları söylenip ayağa kalktıklarında tansiyonları ölçüldü. Katılımcıların yaklaşık yüzde 6'sında düşük tansiyon belirlendi. Bu kişilerde yüzde 15 daha fazla zihinsel gerileme riski görüldü.

Her ne kadar araştırmalar, tansiyon düşüklüğünün direkt olarak bunamaya bağlı olup olmadığı ya da başka bir hastalığın habercisi olup olmadığını kesin olarak söyleyemeseler de araştırmanın başında bulunan Dr. Rawling, riskte olanları önceden belirlemek ve hastalığın ilerlemesini önlemek için bazı önlemler almanın önemli olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de Alzheimer Araştırmasında görevli Doktor Laura Phipps ve Doktor James Pickett da aynı kanıdalar. Eğer siz de düşük tansiyondan şikayetçiyseniz, olası bir kalp krizi ya da inme riskini azaltmak için, kontrole gitmeyi ertelememenizde fayda var. Ayrıca, sigarayı bırakarak, daha sağlıklı beslenerek ve fiziksel olarak daha aktif kalarak da bunama riskini azaltabilirsiniz.

Çok fazla uyku da bunamanın bir sebebi olabilir. 9 saatten fazla uyuyan insanlarda hafıza kaybı belirtileri görülüyor.

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