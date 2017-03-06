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Bunlar da staj sigortası mağdurları

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Bunlar da staj sigortası mağdurları
Sosyal medya üzerinden “Staj sigortası mağdurları grubu” adı altından örgütlenen yaklaşık 60 kişi İzmit Fuarı içi Peyke Kafe’de bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar.

Çıraklık dönemlerinde staj yapmalarına rağmen, yatmayan sigorta primleri nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Sebahattin Çayır, Türkiye’de bu durumda 1.5 milyon kişinin bulunduğunu dile getirdi.

SSK KARTI, NUMARA VERİLDİ

Grup adına açıklama yapan Sebahattin Çayır şunları söyledi:

“1986 yılında başlayan Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri olan bizler zorunlu staj yaptık. Ancak aradan zaman geçtikten sonra gördük ki, hiç birimizin sigorta primleri yatırılmamış. Lise yıllarımızda devletimiz tarafından zorunlu olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre staja tabii tutulduk. Hatta o zaman ki adıyla SSK Genel Müdürlüğü tarafından bizlere SSK kimlik kartı ve SSK Sicil numarası verildi. Halen o zamanın SSK Genel Müdürlüğü tarafından verilen SSK sicil numaralarını kullanmakta ve sigorta primlerimiz staj dönemimizde verilen bu numara üzerinden yatırılmaktadır.”

RANDEVU İSTEDİLER

Çıraklık ve staj dönemi mağdurlarına borçlanma hakkı tanınmasını ve sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve staja başlama tarihi olarak sayılmasını talep ettiklerini aktaran Sebahattin Çayır, bu haklı davada kendilerine yardımcı olan milletvekillerine de teşekkür etti. Sigorta primi mağdurları, bu sorunun çözümü için gerekli yerlere başvurmak istediklerini belirterek AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile görüşmek için randevu talep ettiler.

Kerim YAVUZ

 

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