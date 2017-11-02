Bunlar daha iyi, sakin günler 

Sokaktaki vatandaşın pek çok sorunu var. Benzine, mazota her gün zam geliyor. TL, yerlerde sürünüyor. Yiyeceklerin fiyatı sürekli artıyor.

Emekli perişan. İnsanlar öfkeli, birbirini vuruyor. Öğrenci servislerinde sıkıntılar var. Uyuşturucu belası ile mücadele, uyuşturucuyu bitirmiyor.

Daha sayın sayabildiğiniz kadar.

…Ve bütün bunlara çare bulması gereken, beklenen siyaset. Alabildiğine geriliyor.

Biri diğerine “Vatan haini. Türkiye’ye dışarıya gammazlıyor. FETÖ terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor” diye suçluyor.

Öteki, “Faşist Diktatör” diye seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret ediyor.

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Yazık bu milletin haline. Hani şöyle sağlam, güvenilir bir alternatif çıksa, bu millet hepsini silip atacak. Meral Akşener’in İYİ Partisi’ne bu nedenle çok ilgi vardı. Ama “İYİ” çıkış yapamadılar. Çok yakındır. Onlar da bu kavganın içine girecekler.

Daha 3 gün önce Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 94’üncü yıldönümünü kutladık.

Hepimizin Cumhuriyet’i. Hepimizin ülkesi, devleti, vatanı. Cumhuriyet Bayramı’nda kavga biraz sakinleşmişti. Bayram bitti, yeniden başladı. Siyasetçi birbiriyle kavgalı, mahkemelik. Birbirlerine “Ben seni muhatap almıyorum” diyorlar, sonra ağızlarına geleni söylüyorlar.

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Üstelik dostlar, bunlar daha iyi günlerimiz. 2019 yılı, yerel ve genel seçimler yaklaşırken, bu ülkede siyasetin ne kadar çirkinleşeceğini düşünemiyorum.

Bir tarafta “Ne olursa olsun iktidar elimden gitmesin” diyenler. Bir tarafta “Ülke ne kadar zarar görürse görsün. Ben iktidar olayım” diyenler. Arada kaldık ve gidişat hiç iyi değil.

2018’de siyasetin ipleri iyice gerilecek. 2019 ‘da bu çok gerilen ipin tamamen kopmasından korkuyorum.

Bence Kaan Dilmen

Hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmak, gazetecilerin haddi değildir. Benim yazımı İyi Parti’nin işlerine karışmak olarak değil, bir fikir beyanı olarak dikkate almanızı isterim.

Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti Türkiye’deki siyasi dengeleri nasıl değiştirir bilemem. Ama 2019’daki seçimlerde Kocaeli’de, özellikle İzmit’te varlığı çok hissedilecektir. Bu nedenle İyi Parti’yi iyi takip etmek gerekiyor.

Bugün yarın partinin il başkanı belli olacak. Belki bu yazı yazılırken belli oldu bile. İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, GİK üyesi Lütfü Türkkan, Disiplin Kurulu Başkanı Cumali Durmuş, Kocaeli siyasetini iyi tanıyorlar. Partinin il başkanlığı için işadamı Haluk Ulusoy favori gösteriliyor. Elbette değerli bir isim. Siyasette yıpranmamış bir isim.

Ama İyi Parti’nin özellikle bu ilk adımlarında vefaya, siyasi tecrübeye de ihtiyacı var. İl Başkanı adaylarından biri de Kaan Dilmen. MHP İzmit İlçe Başkanı’ydı. Benim yıllar içinde tanıdığım en medeni, toplumun her kesimine en fazla açık MHP’liydi. Üstelik daha ortada kimse yokken, Meral Akşener’in yanındaydı. Meral Akşener uğruna, MHP’den kopmak zorunda kaldı. Partisinde aforoz edildi.

Vefa ön plana çıkacaksa Kaan Dilmen.

Siyasi tecrübe aranacaksa Kaan Dilmen. Bence İyi Parti’nin İl Başkanlığına Kaan Dilmen getirilirse, Haluk Ulusoy’dan çok daha başarılı ve faydalı olacaktır.

Eski Toto’culara küçük bir tüyo

Bizim gençliğimizde böyle İddaa, bahis falan yoktu. Futbol meraklıları, her hafta Spor Toto oynardı.

Arkası karbonlu, üç nüsha Toto kuponları. Gazi Lisesi karşısında en popüler Toto Bayii Turan Saner. Evlerde doldururduk Toto kuponlarını. En geç cuma akşamı yatırmaya götürürdük. Toto Turan amca, büyük ciddiyetle pulunu yapıştırır, zarf açacağı ile üç nüshayı birbirinden ayırır, iyi bir tükenmez kalem kullanmamışsanız çok silik kalan en alt kuponu size verirdi. Amaç, 13 tutturmaktı. Oynadığınız her kolon için para öderdiniz.

Spor Toto yine var. Yasal, legal bahis. Devlet oynatıyor. Ama öyle eskisi gibi üç nüshalı, arkası karbonlu kağıtlarla oynanmıyor. Elektronik makinaların oynadığı kartlar doldurularak veya internet üzerinden yasal bahis sitelerine girilerek oynanıyor.

Eskisi gibi cazip değil. Pek çok futbolseverin haberi bile yok. Spor Toto yine (1-X-2) yazılarak oynanıyor. Eskisi gibi 13 maç değil, 15 maç var. Son haftalarda 15 bilen çıkmadı. Önümüzdeki haftaya 3.5 milyon TL devretti. Geçen hafta 14 bilen 156.300 TL, 13 bilen 609 TL, 12 bilen 65 TL kazandı. Artık Toto’da para oynanan kolon sayısına göre değil. Bir birim 50 Kuruş. Yani 15 maçın hepsine tek ihtimal oynarsanız 50 Kuruş. Bazı maçlara 2-3 ihtimal oynarsanız, altılı ganyandaki gibi çarpılarak bedel belirleniyor.

Eski Spor Toto meraklılarına 3.5 milyon TL’lik devri hatırlatmak istedim.

DUVAR YAZISI

Yılın 11’inci ayına girdik.

Daha yılbaşı dün gibi. 2019

mart seçimlerine de

artık çok kısa zaman kaldı.



