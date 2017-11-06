BUNU CEVAPLAYIN

Bir maç berabere,

İkinci maç berabere,

Üçüncü maç berabere,

Dördüncü maç mağlup,

Beşinci maç berabere...

Ha bugün ha yarın düzeltecekler düşüncesi içerisinde bekliyoruz...

Aksilik, gittikçe daha da kötüye gidiyoruz.

Bir takım bu denli silik olamaz.

Yeter artık...

Bazı futbolcularımız sahaya neden çıktıklarını unutmuş sanki.

Koşmayan, mücadele etmeyen bir takım hüviyetindeyiz.

Kocaelispor ismine hiç yakışmayan oyunculardan oluşmuş gibiyiz.

Üs tüste üç pas yapamıyoruz.

Gollük tek bir şut dahi atamadık.

Kalecileri tek bir kurtarış yapmadan maç bitti.

Tatsız tuzsuz, yavan bir oyun sergiledik.

Orta alanda hiç iletişim yoktu.

Forvet derseniz, güya varmış gibi yapıyorlar, o kadar...

Yani takım halinde sahada çok etkisizdik.

Rakipten dönen topları kazanamadık.

Rakibin oyun kurmasını engelleyemedik.

Sahada varlığımızı hiç hissettiremedik.

Sanki uyku hapı içmiş gibiyiz.

Resmen uyuduk yani.

Tribünlerden ilgi ve alaka yerindeydi.

Baştan sona destek verdiler.

Fakat sahada futbol adına hiç bir şey göremedik.

Hele golü attıktan sonra maçın bittiğini sandık adeta.

Maça umutla gelen taraftara ayıp oluyor.

Elaziz takımına gelince, maça korkarak başladılar.

Ancak ilerleyen dakikalarda umutlandılar.

Yenmek için çok çaba harcadılar.

Güya sonuncu bir takımla oynadık.

Sormak istiyorum;

Onlar küme düşecek bir takımsa, biz nasıl bir takımız acaba?

Neredeyiz ve nereye gidiyoruz.

Soruyorum...

CEVAP VERİN LÜTFEN...

