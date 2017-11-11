Bunu da yaptılar! Vefat eden annesi adına hesap açılmış

Banka hesabı üzerinden bilgisi olmadan cep telefonu numarası kullanılarak, kendi ve eşinin adına kredi çekilmek yöntemiyle dolandırıldığını belirten Uğur Öztürk, gerekli hukuki başvurularını yaptığını, bu yöntemle başka insanların da dolandırılabileceğini belirtip uyardı.

Uğur Öztürk, “Benim Yapı Kredi Bankası Gölcük Şubesinde 29/10/2017 günü kredi kartım bloke oldu. Ben kartımla alışveriş yapamadım. Pazartesi bankaya gittim. Onlar da işlem yaptılar. Sizi arayacağız dediler. 01/11/2017 günü beni akşamüstü saat 17.00 sıralarında aradılar. Benim hesaplarıma girildiğini, bundan dolayı iki tane ek kredi kartı kullanıldığını, birinden 5 bin diğerinden de 3 bin TL toplamda 8 bin TL kullanıldığını bana söyledi. Diğer miktarları kullanamadan banka tarafından bloke konulmuş bilgisini bana verdiler”

2 Kasım günü şubeye giden Öztürk’ün, biri eşi Zeliha Öztürk, diğeri de 2014 yılında vefat eden annesi adına iki ek hesap açıldığını öğrenince şaşkınlığı daha da artmış. Şikayetçi olan Öztürk, “Benim bilgim ve rızam dışında benim adıma hesap açtırıp beni dolandıran şahıs ya da şahıslardan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

