Bunu yapan esnaflara ceza

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnaflara uyarıda bulundu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle şehir merkezinde kaldırım işgaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tüm uyarılara rağmen bazı esnafların kaldırımları işgal etmeye devam ettiğini hatırlatarak, “Kaldırımların yayalar için olduğunu unutmayalım. Esnaflardan kaldırımları işgal etmemelerini istiyoruz. Bazı bölgelerde işi öyleisne ileriye götürüyorlar ki kaldırımı tamamen işgal edip yayalara yürüyecek yer bırakmıyorlar. Bu tür olumsuzluğa izin vermemiz mümkün değil” dediler.

13 ESNAFA YASAL İŞLEM

Yapılan kontrollerde kaldırımları işgal eden 13 esnaf hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.