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Bunu yapan herkese 15 bin 575 TL

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Bunu yapan herkese 15 bin 575 TL
Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara maddi destek sağlıyor. 4 ayda yaklaşık 10 bin kişi hesap açıp, 36.4 milyon lira biriktirdi. Desteğin sınırı da arttı.

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama 26 Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı. Hesaplarda biriken para miktarı da 36 milyon 394 bin 188 liraya ulaştı.

DEVLET KATKISI 15 BİN 575 LİRAYA ÇIKTI

Yeni yılla birlikte ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı yeniden değerleme oranında arttı. Devlet katkısı üst sınırı 15 bin 575 liraya çıktı.

İŞTE DESTEKTEN YARARLANMANIN İPUÇLARI:

Hesaba aylık en az 259,57, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak. Hesaba aylık en az 259,57, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak.

Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarının yüzde 15'i (en çok 13 bin 498 lira);

48-59 ay olanlar yüzde 18'i (en çok 14 bin 536 lira);

60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar katkı alacak.

77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek

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