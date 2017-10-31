Bunu yapmayan yandı! Takip ediliyor, ceza kesilecek

Tüketici mağduriyetinin önlenmesi amaçlanarak, takip ve izleme süreçlerinin artırılmasıyla internetten cep telefonu alan tüketici kargo paketini açtığında oje ile karşılaşmayacak. E-ticaret sitelerine ETBİS’e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kayıt zorunluluğu getirilecek.

İLETİ DÜZENLEMESİ

Bakanlık, istenmeyen ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi, bu alanda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla alıcıların ticari elektronik ileti tercihlerini yönetmelerine imkân veren sistemi oluşturma veya oluşturtma hususunda yetkilendirilecek. Sistemin oluşturulmasıyla hem vatandaşlar hem işletmeler tek platform üzerinden ticari elektronik iletilere ilişkin süreçleri yönetebilecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek.



KAYIT ZORUNLULUĞU

Elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlığa bildirimde bulunmasına yönelik yükümlülük getirildi. Buna göre, Bakanlık tarafından istenilen bilgileri sunmayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Düzenleme, e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkân sağlayacak.

ETBİS üzerinden toplanan veriler sayesinde istatistiki bilgiler üretilecek, üretilen veriler e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politikaların oluşturulmasını mümkün kılacak. e-ticaret faaliyetindeki önemli veriler kamuoyuyla www.eticaret.gov.tr adresinden paylaşılacak.