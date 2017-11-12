Burak Ergin:“Körfezin kendine has dokusunu özlüyorum”

Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümünü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bekar. Karamürsel Yesevi Düşünce ve Sosyal Araştırmalar Derneği Kurucu üyeleri arasında. AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Tanıtım Medya Birim Başkanı. Karamürsel’in Ereğli mahallesinde aile evinde ikamet ediyor. Ergin, “Körfezin kendine has dokusunu özlüyorum.” diyor

Çiğdem ARMAĞAN

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Eskiden yaklaşık senenin 9 ayını İstanbul’da geçiriyordum. Proje bazlı çalıştığım için şehir dışından hafta sonları muhakkak gelirdim. İlimiz çok değerli kıymetini bilmeliyiz. Arkadaşlarımız trafikten şikayetçi. Burada trafik sorun değil. Bir gün İstanbul’ da zaman geçirecek olsanız ve trafiğine denk gelseniz ilimizin kıymetini anlarsınız. Belediyelerimiz çok iyi çalışıyor şuan herhangi bir sorun görmüyorum.



Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’nde denizle iç içe büyüdük. Körfezin kendine has dokusunu özlüyorum. Bir de hiçbir bölgede olmayan bağımlılık türünde olan kardeşlik duygusunu.



‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Öyle bir tutkumuz var. Hep diyoruz ya Kocaeli bir başka. Özellikle Karamürsel ve Ereğli apayrı bir dünya. Yaşamayan bilemez.



Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Çalışmaktan yemek yemeyi unuttuğumuz anlar oluyor. Bunun dışında temiz ve hijyenik olmasına özen gösterdiğim, bildiğim yerlerde yemek yiyorum.



Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Yıllardır berberimi hiç değiştirmedim. Karamürsel “THREE M” Erkek Kuaförü



Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Teknoloji ile birlikte konfeksiyon ihtiyacımın tamamını internetten hallediyorum.



Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Genelde ben bu topların altına girmiyorum. Annem cuma pazarından babam halk manavından hallediyorlar. Elzem durumlarda verdikleri direktifler doğrultusunda gerekli alışverişi Ereğli’den bulunan bakkallardan karşılıyorum.



Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Arabam olmadığı için akaryakıt istasyonu kullanmıyorum. Ama Ereğli’de bulunan Gülbaşlar Petrol’ü tavsiye edebilirim.



Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

“Sinemia Premium” kart sahibiyim. Bilmeyen arkadaşlar için uyarım olsun. 1 sinema filmi fiyatına Türkiye’de bulunan bütün sinema salonlarında geçerli olmak üzere 10 filme gidebiliyorum. Özellikle tercih ettiğim bir salon yok.



Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

İlçemiz sınırları içerisinde Osmaniye Köyü’nde bulunan Sunni Baba Mesire Alanı.





Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Ailem ve dostlarım ile yaptığım kahvaltı paha biçilemez. Özellikle tercih ettiğim bir mekan yok. Fakat illa ki kahvaltıya gidilecekse bu ilçemizde bulunan Başdeğirmen Konaklama Tesisleri ve ya Şahane Restoran olur.



Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

İlçemizde lahmacunun hakkını veren bir usta göremedim. Ekmek fırını için Ereğli odun ekmeğini tercih ediyoruz.





Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı yiye yiye bu hale geldim. İlçemizde bulunan Engin Yılmaz Pastanesi, Baglar ve Başak. Herbirinin kendisine özgü tadı ve aroması var. Bence ustalar sırlarını paylaşmalı.



Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Hayır, Bar, gece kulübü ve eğlence mekanlarına takılmıyorum. Zamanım daha değerli.



İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Haftanın her günü sayılı olan kafelerimize gidiyoruz. Özellikle esnafımız ile sohbet bize keyif veriyor. Özellikle ilçemizde gerçek anlamda hizmet veren Saklı Bahçe’yi tek geçerim diyebilirim.



Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

İlçemizde cafe ve restoranlarda bulunan garson kardeşlerimi ve abilerimi tanırım.



Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeği ailenin yanıdır. Özel bir yer tercih etmiyorum. Gittiğim zaman ise mekan ayrımında bulunmuyorum. Müzik olan bir ortamda yemek yemeyi doğru bulmuyorum.



Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Tek kelime ile Fikri Işık



Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Özel ve kamu hastanelerinden memnunum.



Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız yetki ve param olsa ilk icraatım eğitimin temeline inmek olurdu. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Bey’in yeni projesi eğitimde bulunan açığı kapatacak gibi duruyor. İnşallah tez zamanda eğitim sistemimiz hak ettiği yerlere gelecektir.



Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Karamürsel’in mavisinde dünyasını bulan bir insan için bu soru kesinlikle Karamürsel olacaktır.



Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Çözüm odaklıyım stresli değilim. Hayatın karşıma çıkardığı zorluklar karsısında temiz hava biraz da bisiklet sürmek iyi geliyor. Tabi kulağımda David Bowie müzikleri ile.



Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Gerek ilçemizde gerekse ilimizde belediyenin ve STK'ların yapmış olduğu kültür etkinlikleri gayet güzel.



Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Kocaelispor’un maçlarını takip etmiyorum.



Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Kentimizin yerel gazetelerini mobil olarak takip ediyorum. Muhabir ve editör arkadaşlarım bu işin hakkını veriyorlar. Özellikle Özgür Kocaeli ve En Kocaeli’yi yakip ediyorum.