Burak Özbakır forvete

Yeşil-Siyahlı ekip, bu maçın son çalışmasını yarın yaptıktan sonra kampa girecek. Teknik Sorumlu Fatih Kaval, yarınki maçta İshak’ın yerine Burak Özbakır’ı forvette oynatması bekleniyor.

ON BİRDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Ligde son üç maçta galip gelemeyen, ancak oynadığı agresif futbolla beğeni kazanan Kocaelispor, gol yollarındaki sıkıntısına çözüm arıyor. Berabere kaldığı Arsinspor, Tarsus ve Osmaniyespor maçlarında net fırsatlar bulan temsilcimiz, bunları değerlendiremedi. Teknik sorumlu Fatih Kaval, hafta içinde yapılan çalışmalarda forvet oyuncuları ile yakından ilgilendi. İki haftadır on birde oynamayan Burak Özbakır ile özel olarak ilgilen Kaval, bu oyuncuyu İshak’ın yerine denedi.

HAMZA KOŞU YAPTI

Kocaelispor’un önceki gün yaptığı çalışmada Kaptan Hamza, sakatlığı yüzünden takımda ayrı olarak düz koşu yaptı. Bir gün önce sakatlığından dolayı çalışmaya çıkmayan Burak Süleyman ise antrenmanı tamamında yer aldı. Bu arada uzun süredir sakatlığından dolaya takımla çalışmayan Mesut Özdemir ise antrenmana geldi, çalışmayı kenardan takip etti. Antrenmana katılmayan bir diğer isimde kaleci Can Emre’ydi. Kocaelispor, cumartesi günü İsmetpaşa Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçın çalışmasını yarın yapacak.

