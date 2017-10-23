Burak Süleyman: "Rakip futbolcu maç bitimi...”

Yıldız futbolcu sağ ayağına aldığı darbenin etkisiyle yerde kaldığını, pozisyonun çok net penaltı olduğunu söyledi. Burak Süleyman maç bitimi kendisine faul yapan Payas Belediyesporlu Deniz’in yanına gelip, kendisinden helallik istediğini de söyledi. Burak hakemin pozisyonu çok iyi gördüğünü de söyledi, “Yere düştükten sonra kafamı kaldırdığımda hakemi yanı başımda gördüm. Rakibin o ayak darbesini görmemiş olamazdı. Sanıyorum, daha önceki maçlarda lehimize çok penaltı çalınmasından etkilendi, oyunu devam ettirdi” dedi.