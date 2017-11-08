Burak Süleyman’dan iyi haber

Dün öğleden sonra Vinsan Tesisleri’ndeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Başkan Bahri Yavuz da çalışmayı başından sonuna kadar takip etti. Son maçta kasıklarındaki ağrıdan dolayı devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Süleyman’ın çekilen MR’ı temiz çıktı. Takımla birlikte çalışan yetenekli futbolcu idmanın sonuna doğru düz koşu yaptı. Kulüp doktoru Cumhur Kesemenli Burak’ın Pazar günü oynayabileceğini belirtti.

Tarsus İ.Y maçında yaşadığı sakatlık sonrasında formasından uzak kalan Can Emre’nin de tam olarak iyileştiği, bu hafta oynayabileceği belirtildi. Isınmayla başlayan çalışma çift kaleyle devam etti. Teknik patron Fatih Kavlak sık sık oyunu durdurup futbolcularını önde basmaları, golü düşünmeleri için uyarılarda bulundu. Yeşil-Siyahlı ekibimiz bugün saat 13.00’de çalışacak. Cuma günkü idmanın başlama saati ise 11.15 olarak belirlendi. Temsilcimiz cumartesi günü 12.55 uçağıyla Şırnak üzerinden Cizre’ye gidecek.