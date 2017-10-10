Burak Süleyman’ın dönüşü

Karaköprü maçında ilk golünü penaltıdan atan, perdeyi açan yetenekli isim Aydın deplasmanını da boş geçmedi, galibiyetin mimarı oldu. Arsin maçında gol atamasa da, çok sayıda pozisyona giren ve arkadaşlarına fırsatlar hazırlayan Burak Süleyman, son Tarsus İ.Y deplasmanında ise biri penaltıdan iki gol ve performansıyla yıldızlaştı.

Şu ana kadar takımın attığı gollerin yarısında imzası bulunan, şimdiden 3 olan geçen sezonun toplamındaki gol sayısını geçen Burak Süleyman, son derece istekli ve hırslı görüntüsüyle şampiyonluk sezonunda takıma ciddi katkı sağlayan, taraftarı kendisine hayran bırakan Muhteşem Süleymanlı günlerine dönmüş gözüküyor. Yönetim, teknik ekip, taraftar; herkesin temennisi, beklentisi yetenekli ismin bu şekilde devam etmesi.