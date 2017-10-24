Burak’ın pozisyonu çok net penaltı; ben değil fotoğraflar öyle söylüyor

Pozisyonu uzaktan gördüğümüzde penaltı diye ayağa kalktık. Tüm tribünler öyle gördü. Yedek kulübedekiler ve sahadaki futbolcular da öyle. Hakem penaltı noktasını gösterecek, golü atıp maçı alacağız diye beklerken, bir de baktık ki, “Oyna” diyor. Başta tepki gösterdik hep birlikte. Ancak sonra düşününce hakem pozisyona çok yakın, yanılmış olamaz sandık ve kararını sorgulamaya gerek görmedik. Hatta dünkü yazımda faturayı MHK’ya kestim. Maça genç, istikbal vaat eden hakem atadıkları için. Başka hakem olsa pozisyona uzak kalır, o dakikada ev sahibi takım lehine çok rahat penaltıyı çalan dedim. Yani pozisyonun penaltı olmadığı bende daha ağır bastı.

MÜDAHALE ÇOK NET

Ancak dün belgelerle pozisyonun buz gibi penaltı olduğunu gördüm. Sevgili Hulusi Özdilek, o anlarda deklanşörününe basmış. Malum şimdi fotoğraf makineleri seri bir şekilde çekim yapabiliyor. Haber ana sayfamızda fotoğraflara baktığınızda pozisyonun tam tabirle buz gibi penaltı olduğunu göreceksiniz. Rakip futbolcu sol ayağıyla, Burak Süleyman’ın sağ ayağına darbeyi indiriyor. Müdahale olduğu çok açık. Hakem de çok yakın, mutlaka görüyor ama nedense inanmıyor. Pozisyonu gülümseyerek izliyor ve devam diyor. Türkiye’nin ümit beklediği, istikbal gördüğü 24 yaşındaki bir hakem bu pozisyonda penaltıyı nasıl görmezden gelebiliyor, şaşıyorum.

NASIL VERMEZ?

Sevgili Burak ile de görüştüm bu konuyu. Darbe aldığını ve yerde kaldığını söyledi, pozisyonun açık penaltı olduğunu söyledi. Hatta Burak’ı düşüren Payas Belediyesporlu futbolcu maç bitimi kendisinin yanına gelip helallik istemiş. Son dakika o penaltımız verilse, büyük olasılıkla maçı galip bitirecektik. Resmen hakemin kurbanı olduk. 2 puanımızı hakem alıp götürdü diyebiliriz. Aslında son yıllarda hakemlerle ilgili öyle aman aman bir sıkıntımız olmamıştı. Canımızı yakan bir kararla karşılaşmamıştık. Sevgili Burak Süleyman, hakemin önceki maçlarla lehimize verilen penaltıların çokluğundan etkilenmiş olabileceğini söylüyor. Sanmıyorum. Ama gözünün önündeki bariz penaltıyı deden vermediğini anlayamıyorum.

Türk hakemliğinin istikbali denilen Yakup Özkan için bariz hata hiç iyi olmadı kuşkusuz ancak orası bizi çok ilgilendirmez, olan bizim 2 puana oldu.

Acı haberler üst üste geldi

Acı haberler üst üste geldi. Önce meslektaşımız sevgili Süleyman’ın annesinin tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu haberini almıştık. Önceki akşam saatlerinde sporla yakın ilgisi olan İzmit Belediyesi eski meclis üyesi Cemil Şirin ağabeyin amansız hastalıkla mücadelesini kaybettiğini öğrendik. Dün sabah da çok sevdiği dostum, can arkadaşım Necdet Memiş, namı diğer Tavukçu Necdet’in oğlunu kaybettiği haberiyle sarsıydık.

SÜLEYMAN ANNESİNİ KAYBETTİ

Dün öğlen sevgili Süleyman’ın annesinin cenazesi için Zincirlikuyu Camii’ndeydik. İkindi de Karşıyaka Körfez Camii’nde Necdet kardeşimizin yanında olduk. Öğlen Fevziye’deki Cemil Ağabeyin cenazesine maalesef katılamadık. Herkes Necdet’in tek oğlu olduğunu bilir, sanır ama aslında ikidir. Vefat eden oğlu Emirhan doğuştan zihinsel ve fiziksel rahatsızdı. Bunun için de evden dışarı çıkamıyor, sürekli annesinin gözetimi altında tutuluyordu. Tabi, sürekli doktor kontrolünde, tedavi altındaydı. Emirhan’ı sadece Necdet’in yakın çevresi biliyordu. Bunlara ben de dahilim. Sevgili Necdet ile yaklaşık 20 yıla yakındır çok iyi bir dostluğumuz vardır. Tüm ailesini bilirim.

EMİRHAN DEDESİZ DURAMADI

10 yıl kadar önce Kandıra Kumcağız’da altlı üstlü ev tutup bir hafta tatil yapmıştık. Babası, eşi, iki oğlu yanındaydı. Arada annesi onu kumsala getirir, orada birlikte vakit geçirirdik. Dünya tatlısıydı. Dedesi ona çok düşkündü, onunla birlikte oyun oynamaktan büyük keyif alırdı. Malum dedeyi, Ayhan amcayı kısa bir süre önce kaybetmiştik. Emirhan da fazla duramadı buralarda, dedesinin yanına gitti. Bağçeşme mezarlığında yan yana yatacaklar. Emirhan cennet kuşu, Allah rahmet eylesin. Sevgili Necdet, anne Emine Hanım, kardeş Oğuzhan evlerinin neşesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar. Kısa süreçte önce baba, sonra evlat acısı yaşayan Necdet kardeşim çetin bir imtihanda. Allah sabır versin.

CEMİL ŞİRİN AĞABEYİ KAYBETTİK

Cemil Şirin Ağabeyi 90’yı yıllarda ASKF’de Muammer Hazer’in karşısına çıkan ilk rakip olduğu günlerde tanımıştım. ASKF’nin kurucu Başkanı Hazer 11 yıl başkanlık yaparken, bu süreçte karşısına rakip çıkmaya cesaret gösteren ilk isimdi Cemil Ağabey. O dönem için önemli bir olaydı bu. Bugün nasıl Murat Aydın rakipsizse, o dönem Muammer Hazer öyleydi. Gerçi seçimi farklı kaybetmişti ama cesaretiyle takdir toplamıştı. Sonraki dönemde arada görüşüyor, hoş sohbetler ediyorduk. Son dönemde facebook paylaşımlarıyla diyaloğumuz sürüyordu. Doğrusu amansız hastalığa yakalandığından haberim yoktu. Dün ölüm haberiyle birlikte öğrendim bu gerçeği. Cemal Ağabeyin İzmit’te sosyal çevresi oldukça genişti. Sevilen biriydi. Allah mekanını cennet etsin.