Buray İzmitlileri coşturdu

Gaziantep İl, İlçe Dernekleri Federasyonları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından açılışı yapılan Gaziantep Tanıtım Günleri devam ediyor. Gaziantep kültürünü tanıtmak amacıyla Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray, hayranları ile buluştu.

6 - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında yöresel yemekler, yöresel kıyafetler ve halk dansları gösterileriyle devam eden Gaziantep Tanıtım Günleri’nin konuğu şarkıcı Buray oldu. Tanıtım Günleri programının ikinci gününde etkinlik alanındaki hayranlarına coşkulu anlar yaşatan şarkıcı Buray, en güzel şarkılarını konser alanındakilere söyledi. En popüler şarkılarını Gaziantep Tanıtım Günlerine gelen hayranlarına söyleyen Buray, hayranlarından büyük alkış aldı.

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buray konserinin ardından Gaziantepli dernek temsilcileri tarafından şarkıcı Buray’a günün anısına hediye takdim edildi. 6-15 Ekim tarihleri arasında devam edecek Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Gaziantep’in sanayisi, el dokumaları, bakırcılığı gibi öğeleri birebir yaşatılacak.



