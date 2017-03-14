Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)-- Koç Burcu kadınları yanındakileri ihanet ve yalan olmadığı sürece asla bırakmazlar.Ancak erkekleri için ise aynı şey söylenemez. Dik kafalı ve inatçıdırlar. “Ben bilirimcilik” ağır basar.Her konuda haklı olmak isterler. Ve bir koç burcu bir konuda şüpheleniyorsa genelde haklı çıkar. Hislerine güvenilmesi gereken burçlardandır.İnatçı, bencil, meraklı, kıskançve genelde lider ruhlu olmaları en temel özellikleridir.