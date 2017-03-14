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Burcu’nun 3.sergisi  

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Burcu’nun 3.sergisi  

İlimiz Kartepe ilçesi Balaban Köyü Cevizlik Sitesi’nde evleri bulunan Brisa emeklisi  Sertan ve Mualla Özan’ın kızları,dünya tatlısı Burcu Özan, doğuştan spastik engelli olmasına karşın, hayattan ve özellikle sanattan hiç kopmayarak örnek bir duruş gösteriyor.

İstanbul’da üç yaşından itibaren sanat dersleri alan 1984 doğumlu Burcu Özan, ilk sergisini 2015 yılında resim çalışmalarını yürüttüğü atölyede açmıştı. 2017 yılında ikinci sergisini yine İstanbul’da Netaart Sanat Galerisi’nde açan Burcu Özan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Üniversitesi’nin hazırladığı “Kadın ve Demokrasi” konulu etkinlikler kapsamındaki  “Kadının ışığındaki uygarlık” konulu karma resim sergisinde de özel davetle yer aldı. İstanbul Üniversitesi  Rektörlük Binası’nda açılan sergide Sanatçı Özlem Özer Tuğal’ın cam ürünleri, sanatçı Mahmube Akar’ın heykelleri ve Burcu Özan’ın resimleri yer aldı. 3-16 Mart tarihleri arasında devam eden serginin açılışında İstanbul Üniversitesi Rektörü  Prof.Dr. Mahmut Ak da, Burcu Özan’ı özel olarak kutladı. 

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