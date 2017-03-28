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Burger King, gazileri ağırladı

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Burger King, gazileri ağırladı
Fast food restoranı Burger King, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyelerini ağırlayarak hamburger ikramında bulundu.

Fethiye Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranı Burger King sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün 4. kez Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyelerini ağırladı. İşyeri Müdürü Hüseyin Gençoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen programa Dernek Başkanı Yunus Coşkun ve yaklaşık 25 kişilik dernek üyesi katılım sağladı.

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GURUR KAYNAĞI

Yemek öncesi hoş geldiniz konuşması yapan İşyeri Müdürü Hüseyin Gençoğlu, “Sizleri burada görmek bizim onur ve gurur kaynağı geldiği için çok teşekkür ediyorum” dedi. Ardından dernek üyeleri istedikleri menüleri tercih ederek afiyetle yedi. Öte yandan Burger King’te geleneksel hale gelen sosyal sorumluluk projesinde daha önce Kimsesiz Çocuklar ve Huzurevi sakinleri de konuk olmuş. Fast foodların tadına bakmıştı.

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ÖZEL BÖLÜM AYRILDI

Dernek üyeleri restoranın giriş bölümüne özel olarak ayrılan yerde yemeklerini yedi. Müdür Gençoğlu, dernek üyelerinin halk ile iç içe olmasını istedikleri için özel olarak bu bölümü ayırdıklarını kaydetti. Türkiye Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yunus Coşkun, “Bugün bizi ağırlayan Burger King Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Daha önce Gaziler günü sebebiyle bize bir yemek vereceklerdi. Ancak ertelendi bugün bizi ağırladılar. Güzel ikramlar için çok teşekkür ederiz” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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