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Büro Memur Sen 3 Nolu Şube: “Gümrükte rotasyon kaldırılsın”

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Büro Memur Sen 3 Nolu Şube: “Gümrükte rotasyon kaldırılsın”
Memur Sen’e bağlı Büro Memur Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

Memur Sen’e bağlı Büro Memur Sen Kocaeli 3 Nolu Şubesi tarafından 1 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamu çalışanı memurlar ve memur emekliklerini ilgilendiren 4’üncü donem toplu sözleşme görüşmeleri hakkında basın açıklaması düzenlendi. Hoşgör Pastanesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına Memur Sen İl Temsilcisi Sahin Yaşlık, Büro Memur Sen 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, yönetim kurulu üyeleri ve Memur Sen’e bağlı sendikaların başkanları katıldı.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Toplantıda konuşan Büro Memur Sen Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, “Sözleşmemiz büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda çalışan üyelerimizi ilgilendiriyor. Kocaeli'de toplam 2 bin 300 üyemizi ilgilendiriyor. 1 Ağustos’ta başlayacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki taleplerimiz, sivil memurlara tazminat verilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında rotasyonun kaldırılması, çalışanlara giyecek ve yemek yardımı, yemek bedellerinin maaş bordrolarına yansıtılması, 657 nolu kanunun 4b ve 4c maddesi kapsamında görev yapanların durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları şeklinde” dedi.

REFERANDUMDA “EVET” DEMİŞTİK

Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Toplu sözleşmenin 8 aylık bir ön hazırlığı oldu. Bu sözleşmeyi hazırlarken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu baz alarak bu talepte bulunduk. 16 Nisan referandumunda ülkemiz için 'evet' dedik sonra da emek için evet çalışması yapacağız demiştik. Biz taleplerimizin anlaşmayla sonlanmasını istiyoruz. Ekonomik büyümeden zam istiyoruz. Bu sözleşme 5 milyon 200 bin insanı kapsıyor. Bunu 4 ile çarpsak ortalama 21 milyon nüfusu kapsıyor.  Taleplerimizi siyasi partilerin il başkanlarına da iletiyoruz. Devlet planlama teşkilatına 11 iş kolunda taleplerimizi Ankara’ya iletmeleri için ilettik. Bizim bir alt sınırımız var hükümet bu rakamı vermezse anlaşma olmadan masadan kalkılır. Son olarak  bütün Kocaeli halkını Yenikapı’ya davet ediyoruz. İki vapur kiraladık İstanbul’dan, Perşembe  pazarı alanından otobüs kaldıracağız. Pazar günü bütün Müslümanların duyarlılık gösterip katılmasını diliyoruz” şeklinde konuştu

Ayşegül KALAYCI

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