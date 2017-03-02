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Büro Memur Sen’den Vergi Haftası mesajı

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Büro Memur Sen’den Vergi Haftası mesajı
Büro Memur-Sen Kocaeli 3 Nolu Şubesi Başkanı Fırat Güler, Vergi Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

MUSLUK BAŞINDALAR, AMA BİR DAMLA SU YOK

Fırat Güler, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemiz ekonomisi için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan, alın teri döken, ailesinden ve kendinden fedakârlık göstererek milyarlarca vergiyi tahsil eden Maliye çalışanları, maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır.

İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığı’ndaki çalışanlar, musluğun başını tutmasına rağmen, bu musluktan bir damla su dahi içememektedir. Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen olarak ülkemizin, kamu görevlilerimizin kaygısını taşıyor, emek ve ekmek mücadelesi veriyoruz. Mazlumların ve mağdurların yanında, zalimlerin ve haksızlıkların ise karşında duruyoruz. Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz”

Maliye çalışanlarının taleplerini sıralayan fazla mesai ücreti talep eden, Büyükşehirlerde görev yapanlara fark ödenmesini isteyen Fırat Güler, önümüzdeki süreçte yetkililerin çalışanlar lehine olumlu adımlar atacağına inandıklarını söyledi.

Ayşegül Kalaycı

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