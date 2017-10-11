Burs için başvurular başladı

Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile yüksek öğrenimini yapan 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere verdiği eğitime katkı payı desteğini bu yıl da devam ettiriyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın verdiği müjdeli haber sonrası 150 lira olarak belirlenen katkı payı için başvurular 11 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Başvurular, Körfez Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan ‘www.korfez.bel.tr’ üzerinden yapılacak. Siteye girildiğinde karşılarına çıkacak olan ‘eğitime katkı başvuruları’ butonuna tıklayacak olan öğrenciler, online olarak formu dolduracak ve kendilerinden istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak.

İSTENECEK EVRAKLAR

Eğitime Katkı Başvuru Formu (İnternet üzerinden yapılan başvurunun çıktısı) nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (1 Adet), öğrenci belgesi (okuldan veya e-devletten), öğrencilerin kendi adlarına açılmış Vakıfbank bankamatik kartı önlü arkalı fotokopisi veya açılan hesap dekont fotokopisi, 1 adet fotoğraf, ailesinin ikametgah ilmühaberi (muhtardan onaylı), öğrencinin babasının ve annesinin gelirini belirten maaş bordrosu (Emekliler için banka maaş ekstresi, esnaflar için vergi levhası fotokopisi).

ÖNEMLİ AYRINTILAR

Başvuru yapacak öğrencinin ailesinin Körfez'de oturması ve 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuması gerekiyor. Özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin başvuruları ise dikkate alınmayacak. Başvuruların tamamı internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru sonrası istenilen evraklar ise eksiksiz olarak Körfez Beleidyesi Çözüm Merkezi'ne teslim edilecek.

İNTERNETTEN AÇIKLANACAK

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında eğitime katkı payı verilmesi kararlaştırılan öğrencilerin isimleri, yine www.korfez.bel.tr adresinden duyurulacak. Daha sonra katkı payı ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler 150 lira olacak. Körfez Belediyesi her yıl yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitime katkı payı veriyor.

