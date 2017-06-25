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Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor

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Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaz aylarında düzenlediği, “Büyük Ada’ya Mavi Yolculuk” ve “Mehtap Turları” başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri gerçekleştireceği ‘Mehtap ve Ada Turları’ başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuyor. 

DONDURMA VE ÇAY İKRAMI
Mehtap Turları, 1 Temmuz ve 26 Ağustos tarihleri arasında Cumartesi günleri yapılacak. Tam 12, öğrenci ise 7 TL olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma, çay ve su ikramı da yapılacak.

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK
İstanbul Büyükada turları ise 2 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında sadece pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 27 TL, öğrenci ise 25 TL olacak. Darıca’dan gidecekler için ücret tarifesi ise tam 16, öğrenci ise 15 TL olacak. Büyük Adaya seyahat edecekler için ayrıca çay ve su ikramı yapılacak.

Mehtap turları kalkış yer ve saatleri;

İzmit: kalkış 20.00    dönüş 22.15

Gölcük: kalkış 20.30    dönüş 22.45

Değirmendere: kalkış 21.00    dönüş 23.00

Derince: kalkış 20.45 dönüş 23.00

Ada turları kalkış yer ve saatleri;

Gidiş: İzmit: 08.30

Değirmendere 09.15

Karamürsel: 10.00

Darıca: 11.15

Adalar: 12.45

Dönüş: Adalar: 17:30

Darıca: 19:00

Karamürsel: 20:15

Değirmendere: 21:00

İzmit: 21:45
 

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