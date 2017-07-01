Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor! İşte saatleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz sezonu boyunca cumartesi ve Pazar günleri düzenleyeceği “Vapurla Mehtap ve Büyük Ada” turları bu akşamdan itibaren başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi vapurları ile gerçekleşecek keyifli vapur turlarına katılma ücreti büyükler için 12, öğrenciler için 7 TL olarak belirlendi. Geziye katılanlara, çay, su dondurma ikramı var, vapurda canlı müzik de olacak.

MEKTAP TURLARI

İzmit Körfezi’nde mehtap turları, bu akşamdan itibaren cumartesi ve pazar günleri şu saatlerde başlayacak. İzmit(20.00), Gölcük (20.30), Değirmendere (21.00), Derince (20.45). Mehtap turlarını yapacak vapurların aynı iskelelere dönüş saatleri ise şöyle: İzmit (22.15), Gölcük (22.45), Değirmendere (23.00), Derince (23.00).

ADA TURLARI

Büyük Ada turu, cumartesi ve pazar günleri gündüz saatlerinde yapılacak. Büyük Ada turuna çıkacak vapurun kalkış saatleri de şöyle: İzmit (08.30), Değirmendere (09.15), Karamürsel (10.00), Darıca (11.15). Büyük Ada turuna çıkan vapur, İzmit’e gece 21.45’te dönecek.

