Büyük buluşma 2 Temmuz'da.. Bakan Işık da bekleniyor

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Geleneksel Mezunlar Günü buluşmasını bu yıl 2 Temmuz Pazar günü gerçekleştirecek.

KİHMED’in geleneksel buluşması Uluslararası Fuar Merkezi’nde sabah saat 09.00’da başlayacak.

KİHMED yönetimi, bu yıl daha yüksek katılımın beklendiği büyük bulaşması için hazırlıklara başladı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılması bekleniyor. 1966 yılında eğitime başlayan İzmit İmam Hatip Lisesi’nin mezunları arasında bugün siyaset ve bürokraside önemli görevler üstlenen pek çok kişi bulunuyor.

