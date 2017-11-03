Büyük değişim

Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu’nca onaylanan projelerin uygulamaları etap etap yapılıyor. Şuana kadar projesi hazırlanan binaların yüzde 65’inde uygulama işleri tamamlandı. Tüm ilçelerdeki yapılan projelerin masraflarını Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

1. VE 2. ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kocaeli genelinde şehrin daha modern ve estetik görünümü acısından cephe iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 1. etap olarak İzmit ilçesinde D-100 Karayolu cepheli, Merkez Bankası ve Adalet Sarayı arasındaki binalarda cephe iyileştirmeleri yapıldı. Ayrıca 2. Etap çalışmalarıyla Adalet Sarayı ile Kandıra Sapağı arasındaki binalarda da cephe iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

AKÇARAY HATTINA CEPHE BİNALAR

Bu yıl hizmete sunularak Kocaeli’ye hızlı ulaşım sağlayan ve halkın beğenisini sağlayan Akçaray Tramvay Hattı, cephe giydirmeleriyle çevresel acıdan güzelleşecek. Bu kapsamda 3. etap olarak Akçaray Tramvay Hattı’na cepheli Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan 99 bina için cephe iyileştirme projeleri hazırlanmış ve uygulama işlemlerine başlandı.

İLÇE BELEDİYELERE MALZEME VE PROJE

“Güzel Evim Güzel Kentim” projesi kapsamında ayrıca tüm ilçe belediyelerine, malzeme ve proje hizmeti veriyor. Büyükşehir ilçelerde cephe iyileştirme uygulamaları yapmakta ve yeni proje alanları belirlenerek projelendirme çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalarla Kocaeli genelindeki yerleşim yerleri daha modern, estetik ve yaşanabilir bir şehir olma acısından daha da ilerliyor.



