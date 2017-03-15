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Büyük ihaleye 22 teklif

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Büyük ihaleye 22 teklif
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Derince Askeri Hastanesi’nin boşaltılan binalarının yıkımıyla ilgili açılan ihale bugün yapıldı.

Yıkım, enkazların döküm sahasına taşınması, alandaki muhtelif malzemenin oradan götürülmesine ilişkin ihale, saat 10.30’da Büyükşehir Encümeni’nde yapıldı.100 bin TL muhammen bedel ile açılan ihaleye 22 firma katıldı. İhalede en yüksek teklifi Genç Metal adına Taner Genç 521.953,00 TL olarak verdi. İhaleyi Komisyon Başkanı Gökhan Mengüç yönetti.

Yıkım sonrası boşaltılacak alanın bir kısmı yeni ek hastane binası, bir bölümü de Kent Meydanı olarak değerlendirilecek.

İhaleye katılan firmaların teklifleri şöyle:

Huzur Hurda adına Erkan Nigdelioglu  220.000,00TL, Ege Metal adına Ramazan Musaoglu 221.000,00 TL, Toptan Madeni Hurda adına Zeki Nigdelioglu  220.500,00 TL, İşbitir İnşaat adına Volkan İşbitir 195.000 TL Esser Makina adına Muhlis Ateş 176.000, 00 TL, Bedri Bilikli 500.000,00, Tayfun Metal Toptan Hurda adına Tayfun Savcı  280.000,00 TL, Şenka İnşaat adına Bilge Hakan Gürkan 279.000,00 TL, Türkdem Hurda adına Bahattin Türk  281.000,00 TL, Doğa Geri Dönüşüm adına Kerem Aslan 250.000,00, Metin Elektrik ve İnşaat adına Necip Baykara 355.000,00 TL, Aytaş İnşaat adına Mustafa Duysak 183.500,00 TL,  Kapsan Hurda adına Yasin Çelik 161.000, 00 TL,  Fethiye Ayakkabı adına Mahmut Yıldız 261.000,00 TL, Yimsan Yılmaz İnşaat adına İbrahim Faruk Yılmaz 259.000,00 TL, Tüpçü Sınai ve Tıbbi Gazlar adına Levent Aksak 258.150,00 TL,  Genç Metal adına Taner Genç 521.953,00 TL, Karadoğan Yıkım Hafriyat adına Murat Karadoğan 171.000,00 TL, Metgenç Metal adına Talip Genç 416.150, 00 TL, Demirtaş Metal adına Zekeriya Demirtaş 319.078,00 TL, Gülez Kardeşler Hafriyat adına Adil Gülez  401.000, 00 TL, Marmara Kaptan Plastik adına Özgür Çelik 125.00,00 TL.

Ayşegül KALAYCI

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