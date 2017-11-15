Büyük ikramiye 3'e bölündü

Çekilişin tamamlanmasının ardından Şans Topu sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırmaya başladı. İşte 15 Kasım tarihli Şans Topu sonuçları ve detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Kasım 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 03 - 05 - 08 - 23 - 32 + 11

Her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu’nda 857. hafta çekilişi tamamlandı. Gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen 3 kişi 257 bin 20 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 5 bilen 31 kişi 2 bin 487 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 294 kişi 262 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 27 lira 80'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 276 kişi 17 lira 95'er kuruş, 3 bilen 94 bin 605 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 62 bin 663 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1+1 bilen 206 bin 475 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Öte yandan büyük ikramiye kazanan il/ilçe ise ANKARA / ÇANKAYA - DİYARBAKIR / ERGANİ - BARTIN / MERKEZ olarak tespit edildi.