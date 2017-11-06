Büyük ilgi! 1 saatte 27 kişi...

Organ Bağışı Haftası nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Organ Bağış Birimi sorumlusu hemşire Melahat Acar tarafından 'Senden can bekleyen canlar var' adı altında stant açıldı. Bir yıl içerisinde 145 kişi organ bağışlarken, kurulan stant da ise 1 saat içerisinde 27 kişi organ bağışı gerçekleştirdi. Organ bağışına büyük ilgi olduğunu açıklayan Hastane Yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "3 Kasım ile 9 Kasım arası Organ Bağışı Haftası'dır. Bu nedenle her yıl hastanemizde organ bağış standını açıyoruz. Bu yıl da Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastanemizde sorumlu hemşiremiz tarafından organ bağış standı açıldı. Bu yıl organ bağışına büyük bir ilgi vardı. Bir yıl içerisinde 145 organ bağışı yapılırken, bugün daha bir saat olmadan 27 organ bağışı gerçekleştirildi. Organ bağışı olarak Kocaeli genelinde 32 kurum var. Bu kurumların içerisinde biz 6'ncı sıradayız. Eğer Gölcük'te organ bağışına bu şekilde devam ederse birinci sırada yer alırız. Kocaeli geneline bakıldığında organ bağışı Türkiye genelinde Kocaeli 4'üncü sırada, Gölcük ise 104'üncü sıradadır. Ben bu ilgiden dolayı tüm Gölcük halkını gönülden kutlarım. Ayın 9'una kadar Gölcük'te birçok bölgede organ bağış standımız açılacaktır" dedi.