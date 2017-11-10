“Büyük Önder’i gelecek kuşaklara öğretmeliyiz”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. Yol dönümünde dün Eğitim İş Şubesi basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı sendika adına Başkan Emine Çalık yaptı. Çalık şunları söyledi: “Devrimci ruhu bugün de o günkü gibi diri, ilerici ve aydınlık olan Mustafa Kemal’in açtığı yol, çağdaş uygarlık yoludur. Atatürk’ün dünya liderliği, ileri görüşlülüğü, askeri ve siyasi dehası ve ışık saçan devrimleri bugün, bazı zihniyetleri rahatsız etsede, Türk ulusunun Ata’sına olan sevgisini daha da perçinlemektedir. Mustafa Kemal Atatürk dün olduğu gibi bugün de, yarın da aydınlığa, çağdaşlığa, özgürlüğe götürecek bir idealin adıdır.

ÖĞRETMEYE DEVAM EDECEK

Büyük devrimcinin kurmuş olduğu, laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne 94 yıl geçti. Fakat mevcut iktidar Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Cumhuriyet’imizin ilkelerini itibarsızlaştırma politikalarından vazgeçmedi. Bu politikaların bir sonucu olarak bilimsellikten uzak bir şekilde tamamen siyasi hamlelerle değişiklik yapılan müfredatta Atatürkçülük kavramı gölgeye itilmeye çalışıldı. Ancak çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal eğitimin savunucusu Eğitim-İş, Cumhuriyet’in değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, çocuklara öğretmeye devam edecektir.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti dervişler, şeyhler, müritler memleketi olmayacaktır. Bu ülkede özgür ve insanca yaşayabilmemiz yalnızca laik Cumhuriyeti yaşatmakla mümkün olacaktır. Bugün ulus olarak yapmamız gereken, Büyük Önder’in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir. Atatürk’ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu budur. Eğitim-İş; laik, demokratik, bilimsel eğitime, Cumhuriyetimize, bölünmez bütünlüğümüze, Atatürk devrimlerine, sosyal hukuk devletine sahip çıkacak, yılmadan mücadeleye devam edecektir.

Çiğdem Armağan