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Büyük operasyon! İhraç edilen 23 jandarma...

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Büyük operasyon! İhraç edilen 23 jandarma...
Elazığ merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 16 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığı alınan ve ihraç edilen 23 jandarma personeli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimat ve koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığan alınan ve ihraç edilen 23 jandarma personeline yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 10 fişek ile aynı seri nolu 40 ABD doları ele geçirildi.

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