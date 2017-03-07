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Büyük panik! Telefonuna sarılan ailesini aradı

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Büyük panik! Telefonuna sarılan ailesini aradı
Kocaeli Büyükşehir’in pek çok biriminde tatbikat yapan İtfaiye, Vinsan’da yer alan Ambulans Komuta Merkezi’nde bir afet senaryosu uygulaması yaptı. 

DEPREM VE YANGIN SENARYOSU
Deprem kaynaklı artçı şoklarla Ambulans Komuta Merkezi’nde çıkan bir yangının konu edildiği tatbikatta, senaryo gereği depremle birlikte personel toplanma yerlerine gitti. İçeriden hafif yaralı olarak dışarı çıkarılanlar ambulansla hastaneye gönderildi. Ailelerini merak eden personel telefonlarına sarılıp onlara ulaşmaya çalıştı. İçeriden çıkarılan bir ağır yaralı da ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada komuta merkezinde çıkan yangın hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye komuta merkezinde söndürme ve soğutma uygulaması yaptı.

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