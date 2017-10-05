Büyük rüyanın başlangıcı

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu dün Gebze bölgesindeki Metro alanını dolaştı, önemli açıklamalarda bulundu.

GEBZE 2023’DE

Başkan Karaosmanoğlu’nun verdiği bilgiye göre gidiş dönüş toplam 32 kilometrelik Gebze Metro hattı inşaatı 2018 yılında başlayacak ve 2023 yılında bitecek. Darıca-Gebze ve OSB’ler arasında en uzak noktaya ulaşım 19 dakika sürecek.

MALİYET 2.5 MİLYAR TL

Başkan Karaosmanoğlu, 32 kilometrelik Gebze Metrosunun maliyetinin yaklaşık 2.5 milyar TL olacağını açıkladı. Metro, İzmit tarafına 2023 yılından sonra düşünülecek. Gebze Metrosu, Darıca sahilinden başlayıp İstanbul metrosuna entegre olacak.12’nci ve son durak GOSB olacak.

52 AY SÜRECEK

Başkan Karaosmanoğlu’nun verdiği bilgiye göre şu anda Gebze bölgesinde metro ihtiyacı İzmit bölgesine göre çok daha fazla. 2018 yılı mart ayında ihaleye çıkılması, haziran ayında inşaatın başlaması ve 52 ay sürmesi planlanıyor. Gebze metrosunun 14.7 kilometresi yer altından geçecek, sadece 900 metrelik bölüm(%6) yer üstünde olacak.

İSU TÜNELİ ÖNÜNDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, bugün Genel Sekreter İlhan Bayram ve diğer yetkililer ile birlikte Gebze bölgesinde ilimizdeki ilk metro projesi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan ve beraberindekiler İSU tüneli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Planlanan Gebze Metrosu’nun tüneli, bu tünelin 2 katı çapında olacak.

DARICA’DAN GOSB’A

Önümüzdeki yıl inşaatına başlanması, 2023 yılında tamamlanması planlanan Gebze Metrosu’nun nerelerden geçeceği de harita üzerinde belirlendi. 15.6 kilometre uzunluğundaki tünel, Darıca sahilinde başlayıp, GOSB’da bitecek. Bu güzergahta seyahat süresi 19 dakika olacak. Metro, Darıca üzerinden İstanbul metrosuna bağlanacak. Büyük hayal, günün birinde İzmit’ten İstanbul Taksim’e metro ile gitmek. Bu hedefin vadesi de muhtemelen 2050-2071 arasındaki yıllar.



Gebze Metrosu ile ilgili detaylı bilgiler ise şöyle;

• Hatta toplam 12 istasyon olacak.

• Hattın uzunluğu 15.6 km olup gidiş geliş olmak üzere toplam 32 kilometrelik hatta sahip; 14,7km’si tünel (%94), 900 metresi hemzemindir (%6)

• Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacaktır.

• İstasyonlar 1 hemzemin, 3 tünel ve 8 aç-kapa tipinde olup, işletme gereklilikleri için makas yapılacak olan yerlerin üstleri otomatik otoparklar ve ofisler olarak değerlendirilmiştir.

• Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacaktır.

• İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

• 2018 Mart ayında yapım ihalesine çıkılması planlanan metro hattının 52 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Metro hattı yapım işi için yaklaşık 2,5 milyar TL lik bir maliyet öngörülmektedir.

