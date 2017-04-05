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Büyük terör operasyonu! Aralarında Kocaeli de var

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Büyük terör operasyonu! Aralarında Kocaeli de var
Tunceli merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 11 ilde yasadışı terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Antalya, Adana, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de PKK/KCK, TKP/ML TİKKO, MKP ve HBDH örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu ve parti yöneticilerinin de olduğu öğrenilirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK, TKP-ML/TİKKO, MLKP, HBDH terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik müşterek yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde; Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 4.04.2017 tarihinde 86 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Tunceli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kocaeli, Antalya, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ illerinde tespit edilen 139 adreste eşzamanlı gerçekleştirilen aramada aralarında bölge sorumlularının da bulunduğu 65 kişi gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

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