Büyük transfer başarısı

Doğrusu hiç ihtimal vermiyordum. Mutlaka üst liglere, çok iyi bir rakama gider diye düşünüyordum. Sürpriz gelişme perşembe gecesi yaşandı. İlk haberi sevgili Hulusi Özdilek Ağabeyden aldım. Hulusi abi mesaj çekmiş, “Berke ile anlaşıldı” diye. Şaşırdım, inanamadım. Sabah işe geldiğimde ilk işim Başkan Ahmet Şahin’i arayıp sormak oldu. Başkan Şahin, “Evet anlaştık” dedi ve ekledi: “Bonservisini de aldık” Şaşkınlığım iki katına çıktı. Yeniden kiralamalarının bile zor olduğunu düşünürken, bonservisini almaları gerçekten şok bir haberdi. Nasıl oldu, nasıl başardın diye sormadan edemedim Başkan Ahmet Şahin’e. Öyle ya, Berke Bıyık geçen yıl alt liglerin öne çıkan isimlerinden biriydi. Gölcükspor’da tam 12 gole imza atmış, performansıyla göz doldurmuştu. Birçok takımın yakın takibindeydi. Böyle bir futbolcuyu Karagümrük Kulübü üstelik bonservisiyle nasıl verebilirdi.

BAŞKAN ŞAHİN’İ KUTLUYORUM

Hadi astronomik bir ücret ödersiniz, bu olabilir ama Gölcükspor’un mali durumu malum. Ki, Başkan Şahin’e sordum, rakamın makul olduğunu söyledi. Bu koşullar altında Gölcükspor’un Berke’yi tapusuyla alması başlı başına bir olay, transfer başarısı. Telefonda Başkan Şahin’i kutladım. Nasıl başardınız sorumun yanıtına gelince. Başkan Şahin, kulübünü ikna etme noktasında iyi ilişkileri kullandığını söyledi ve 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği’ni işaret etti. Malum, Karagümrük Başkanı aynı zamanda kulüpler birliği başkanı, Ahmet Şahin de birliğin genel sekreteri. 6 ayı aşkın bir süredir bu oluşum içinde birlikteler. İyi bir dostluk köprüsü oluşmuş aralarında ve bu sayede makul bir rakama bonservis alınmış.

BÜYÜK PARA KAZANABİLİR

Kulübü tamam da, futbolcunun gözü yukarılarda olabilir diye düşündüm. Berke’yi nasıl ikna ettiniz soruma Başkan Yavuz, “Geçen sezon bizimle olması bunda büyük faktör. Çok güzel bir yıl geçirdi. Performansını üst noktaya Gölcükspor’da taşıdı. Doğrusu kendisini ikna etmekte zorlanmadık” yanıtı verdi. Hani bomba transfer derler ya, Berke’nin Gölcükspor’a bonservisiyle gelmesi tam öyle bir şey. Henüz 22 yaşında, müthiş özellikleri olan bir futbolcu. Yeni sezonda Gölcükspor’a yine büyük güç katacaktır. Elbette uzun yıllar ilimiz futboluna hizmet etsin, burada kalsın isterim ama bunun zor olduğunu da görmemiz lazım. Sezon sonu, hatta belki devre arası üst liglerden ciddi bir bonservis bedeli teklifi gelebilir. Gölcükspor bu çocuktan çok yüksek bir bonservis parası kazanabilir.

KOCAELİSPOR’A YAKIŞIR

Telefonda Başkan Şahin’e de söyledim, burada yazmada da bir sıkınca görmüyorum. Berke tam Kocaelispor’a gerekli bir yıldız. Kocaeliesporlu taraftarların da böyle bir arzusu var. Çok sayıda paylaşım gördüm bu konuda. Bu sezon transfer yasağını kaldırmak zor gözüküyor. Yeni sezon başı muhtemelen açılır, bu transfer mümkün olabilir. Başkan Şahin’e söyledim, Kocaelispor transferi açmadan Berke’yi kimseye verme diye. Hazır böyle bir yetenek ilimize gelmiş, kaçırmayalım. Berke Bıyık kesinlikle yakın geleceğin büyük yıldızı olmaya aday. Üst liglerde Başakşehirli Cengiz neyse, alt liglerde bence Berke o düzeyde bir isim. Cengiz 15 milyon Euroya Roma’ya gitti. Berke’nin fiyatı da birkaç yıl içinde astronomik boyutlara ulaşır.

Aynı hezimeti yaşamaz

Kocaeli Birlikspor’da belirsizlik ve maddi sıkıntıyla birlikte geçen sezonki futbolcuların tamamı kendilerine kulüp buldular. Transfer yasağı altındaki kulübün altyapı futbolcularıyla devam etmekten başka seçeneği yoktu. Bu durum akıllara Kocaelispor’un geçmişte yaşadığı benzer olayı getirdi. Malum Körfez FK projesi kapsamında Kocaelisporlu futbolcuların tamamı bu kulübe geçince, Yeşil-Siyahlı takım 2.Lig’deki ikinci sezonunda tamamı altyapıdan gelen futbolcularla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Rakiplerle aramızda büyük fark vardı. Hiç hatırlamak istemediğimiz o sezon gelenden gidenden 7-8 yiyorduk.

YENİLİRKEN AMA

Kocaeli Birlikspor’un yeni sezondaki durumu da, o dönemki Kocaelispor’dan farklı olmaz, gelenden gidenden fark yer diyenler, bu yönde yorum yapanlar var. Bu görüşte değilim. Elbette ki oluşan genç kadronun 2.Lig’deki rakipleriyle baş edebileceğini sanmıyorum. Büyük sürpriz olmazsa küme düşmeleri söz konusu. Ancak o zamanki Kocaelispor gibi gelenden gidenden 7-8 gol yiyeceklerine ihtimal vermiyorum. Yenilirler ama öyle farklı skorlar ortaya çıkmaz. Kimi maçlarda direnebilir, puan alabilirler de. Neye dayanarak bunu söylüyorsun diye soracak, merak edecek olursanız.

İKİ ÖNEMLİ FARK

O zamanki Kocaelispor ile bugünkü Kocaeli Birlikspor kadrosu arasında iki önemli fark var. Birincisi, o zamanki Kocaelispor 16-17 yaş grubundan oluşmuştu. Bugünkü Kocaeli Birlikspor 19 yaş grubu ağırlıklı olacak. İkincisi, o zamanki Kocaelispor’a altyapıdan gelen futbolcular dönemin en iyi oyuncuları değildi. Bugünkü Birlikspor’a bakarsak, yıllardır Akademi Liglerinde gelişen, dönemin en iyileri diyebiliriz. Yani iki takım arasında hem yaş, hem kalite farkı var. Bu nedenle geçmişte Kocaelispor’un 2.Lig’de yaşadığı hezimeti yeni sezon Kocaeli Birlikspor yaşamaz diyorum.

İsmetpaşa’da buluştuk

Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara da Allah’tan şifa diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle pek çok sportif etkinlik düzenlendi. Mümkün olduğunca bunları takip edip sayfalarımızda değerlendirdik.

ASKF etkinlik kapsamında spor adamlarını İsmetpaşa Stadı’ndaki maçta buluşturdu. Başkan Murat Aydın sağ olsun beni de aradı, “Forman hazır, bekliyoruz” dedi. Böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almak benim için büyük bir gururdu. 70 yaşına gelmiş Adem Ellibeş’ten, taban birlikleri başkanlarına, İşkur Müdür Ulvi Yılmaz’dan, spora büyük katkı sunan Şenol Akyüz’e herkes oradaydı. Sahaya büyük bir Türk bayrağıyla çıktık, gurur doluyduk. Sağ olsun basın bu etkinliğe büyük ilgi göstermişti. Bir sürü fotoğraf çekildi, oradan oraya koştururken haliyle yoruldum! Kendimi yedek kulübesine zor attım! Oyun başa baş gidiyordu, girip de rakibi zor durumda bırakmak istemedim! Zevkli, çekişmeli, gollü; dostluğun ve gırgırın öne çıktığı bir maç oldu. Sonuçta güzel bir etkinlikte birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. ASKF’ye teşekkürlerimizi iletiyoruz.